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Соціальні виплати продовжують нараховуватись і виплачуватись, - Лазебна

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Україна, Четвер 24 березня 2022 11:35
Соціальні виплати продовжують нараховуватись і виплачуватись, - Лазебна Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

В Україні після початку війни пенсії та соціальні виплати здійснили в першочерговому порядку. Уряд ухвалив низку рішень, щоб гарантувати людям підтримку.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Всі соціальні виплати продовжують нараховуватись і виплачуватись", - сказала міністр.

Як зазначила Лазебна, під час війни люди, які в мирний час отримували різні види соціальних допомог, стають, як правило, ще більш уразливими.

"Ми це розуміємо і тому в перші тижні широкомасштабного вторгнення Росії запропонували, а уряд ухвалив ряд рішень, щоб гарантувати людям підтримку від держави в цей складний час", - повідомила вона.

За її словами, у першочерговому порядку профінансували виплату пенсій, пільг, субсидій та державних соціальних допомог всім отримувачам.

"У більшості місць люди їх отримали навіть раніше, ніж зазвичай. Не дивлячись на введення воєнного стану, забезпечили індексацію пенсій більше ніж 10 мільйонам пенсіонерів", - сказала вона.

Лазебна зазначила, що перша проблема, яку приносить з собою війна - це фізична загроза життю людей.

"Нам було важливо не наражати людину зайвий раз на небезпеку в процесі підтвердження своїх прав на отримання соціальних допомог. Тому строк виплат всіх призначених допомог, пільг, субсидій ми продовжили на час дії воєнного стану плюс один місяць. Це відбувається автоматично, людині не потрібно нікуди йти або надавати документи", - додала міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство соціальної політики
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