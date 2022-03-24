Социальные выплаты продолжают начисляться и выплачиваться, - Лазебная

В Украине после начала войны пенсии и социальные выплаты провелил в первоочередном порядке. Правительство приняло ряд решений, чтобы гарантировать людям поддержку.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина .

"Все социальные выплаты продолжают начисляться и выплачиваться", - сказала министр.

Как отметила Лазебная, во время войны люди, которые в мирное время получали различные виды социальных пособий, становятся, как правило, еще более уязвимыми.

"Мы это понимаем и поэтому в первые недели широкомасштабного вторжения России предложили, а правительство приняло ряд решений, чтобы гарантировать людям поддержку от государства в это сложное время", - сообщила она.

По ее словам, в первоочередном порядке профинансирована выплата пенсий, льгот, субсидий и государственных социальных пособий всем получателям.

"В большинстве мест люди их получили даже раньше, чем обычно. Не смотря на введение военного положения, обеспечили индексацию пенсий более чем 10 миллионам пенсионеров", - сказала она.

Лазебная отметила, что первая проблема, которую приносит с собой война - это физическая угроза жизни людей.

"Нам было важно не подвергать человека лишний раз опасности в процессе подтверждения своих прав на получение социальных пособий. Поэтому срок выплат всех назначенных пособий, льгот, субсидий мы продлили на время действия военного положения плюс один месяц. Это происходит автоматически, человеку не нужно никуда идти или предоставлять документы", - добавила министр.