"Социальную историю" украинцев и их семей предлагают собирать в одну базу: о чем идет речь

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №11377 о функционировании в Украине Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11377 о Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) был зарегистрирован в Верховной Раде 24 июня 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмигаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.

Проект закона №11377 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

25 июня документ был передан на рассмотрение комитета, а 26 июня - предоставлен для ознакомления народным избранникам.

Цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, проект закона №11377 был разработан с целью урегулирования вопросов функционирования Единой информационной системы социальной сферы как интегральной справочно-информационной среды.

Это позволит также внедрить в Украине европейские стандарты предоставления социальной поддержки.

По словам экспертов, этот законопроект будет способствовать объединению реестров, базы данных и ресурсов социальной сферы в ЕИССС, которая заменит старые разрозненные реестры единой базой с "социальной историей" людей и семей.

Это означает, что человек или семья, нуждающиеся в социальной поддержке, не будут тратить лишнего времени на сбор справок или визиты в учреждения.

За поддержкой можно будет обратиться в любой точке Украины онлайн или лично, а благодаря обменам с другими реестрами такой запрос будет оперативно проработан.

"Чтобы оказать социальную поддержку, на местах специалисты вынуждены пользоваться разными программами, которые создали еще 20, а то и больше лет назад. Это не решает новых вызовов, которые каждый раз встают перед нами. Именно поэтому социальной сфере нужна накапливающая современная система, которая будет хранить и автоматически обрабатывать всю информацию", - подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она отметила, что без принятия парламентом закона о ЕИССС система социальной поддержки рискует остаться "раздробленной и фрагментированной".

Кроме того, документ поможет прозрачно администрировать все расходы на социальную поддержку (в настоящее время они достигают 470 млрд грн).

Заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко отметил также, что Единый социальный реестр является ключевым элементом ЕИССС (в нем собирается информация только о лицах, нуждающихся в социальной поддержке).

В заключение, законопроект о Единой системе предлагает: