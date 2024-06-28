"Соціальну історію" українців і їхніх сімей пропонують збирати в одну базу: про що йдеться
Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проект закону №11377 щодо функціонування в Україні Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після набуття ним чинності.
Основне про проект закону
Проект закону №11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС) було зареєстровано у Верховній Раді 24 червня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань цифрової трансформації під керівництвом Михайла Крячка..
Проект закону №11377 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
25 червня документ було передано на розгляд комітету, а 26 червня - надано для ознайомлення народним обранцям.
Мета законопроекту
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11377 було розроблено з метою врегулювання питань функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери як інтегрального довідково-інформаційного середовища.
Це дозволить також впровадити в Україні європейські стандарти надання соціальної підтримки.
За словами експертів, цей законопроект сприятиме об'єднанню реєстрів, бази даних та ресурсів соціальної сфери в ЄІССС, яка замінить старі розрізнені реєстри на єдину базу із "соціальною історією" людей та сімей.
Це означає, що людина або сім'я, яка потребує соціальної підтримки, не витрачатиме зайвого часу на збір довідок або візити до установ.
За підтримкою можна буде звернутися в будь-якій точці України онлайн або особисто, а завдяки обмінам з іншими реєстрами такий запит буде оперативно опрацьований.
"Щоб надати соціальну підтримку, на місцях фахівці змушені користуватися різними програмами, які створили ще 20, а то і більше років тому. Це не вирішує нових викликів, які щоразу постають перед нами. Саме тому соціальній сфері потрібна сучасна система, що буде накопичувати, зберігати та автоматично обробляти всю інформацію", - наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Вона зауважила, що без схвалення парламентом закону про ЄІССС система соціальної підтримки ризикує залишитися "роздрібненою і фрагментованою".
Крім того, документ допоможе прозоро адмініструвати всі видатки на соціальну підтримку (зараз вони сягають 470 млрд грн).
Заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко зауважив також, що Єдиний соціальний реєстр є ключовим елементом ЄІССС (в ньому збирається інформація лише про осіб, які потребують соціальної підтримки).
Насамкінець, законопроект про Єдину систему пропонує:
- ефективність і комплексність соціальної підтримки
- мінімізацію корупційної складової на місцевому рівні
- посилений захист персональних даних
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть скоротити кількість паперових документів для призначення соціальних виплат.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11377, Міністерство соціальної політики.
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