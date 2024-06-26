В Украине сократят количество бумажных документов для назначения социальных выплат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проект предусматривает, что заявитель может не подавать документы, имеющиеся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена, и депаперизировать процесс администрирования предоставления государственной социальной поддержки населению.

Проектом акта предлагается дополнить положение нормой, что при смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.

Кроме того, принятие проекта акта позволит урегулировать вопросы назначения и выплаты отдельных видов социальной помощи в период введения военного положения в случае обращения получателя с заявлением с необходимыми документами для проведения перерасчета их размера.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, с учетом цифровизации социальной сферы, в частности внедрения ЕИССС, большинство документов, входящих в пакет документов, внесено в ЕИССС или их можно получить путем межведомственного информационного обмена, не требуя у заявителя.

"В таких условиях целесообразным считается формирование личных дел получателей некоторых видов социальной помощи исключительно в электронном виде", - говорится в документе.

Проектом акта предлагается отменить требование к исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и центров предоставления административных услуг по передаче органам социальной защиты населения заявлений и документов в бумажной форме после формирования электронного дела.

Это позволит урегулировать вопросы хранения личных дел получателей социальной помощи в бумажной форме.