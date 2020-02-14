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Екс-чиновнику Рівненської ОДА повідомили про підозру у розтраті 1,6 млн гривень

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 18:39
Екс-чиновнику Рівненської ОДА повідомили про підозру у розтраті 1,6 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колишній чиновник вніс до актів виконаних робіт по будівництву дані, які не відповідають кошторисними документами

Прокуратура Рівненської області повідомила про підозру колишнього чиновника Рівненської обласної державної адміністрації у розтраті 1,6 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що чиновник в 2017 році обіймав посаду, до повноважень якої входило проведення технічного нагляду і контролю за здійсненням будівництва.

"Екс-чиновник не перевірив відповідність фактично виконаних робіт підрядником в одному з об'єктів комунальної власності міста Рівне, безпідставно погодив і підписав відповідні акти, в яких вартість проведених робіт не відповідала кошторисної документації та вимогам будівельних норм", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Колишньому посадовцю ОДА повідомили про підозру у ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Запорізькій міськраді викрили розкрадання близько 1,2 млн гривень. Керівник департаменту ЖКГ привласнив кошти при реконструкції систем опалення та водопостачання багатоквартирних будинків Запоріжжя.

Також повідомлялося, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мера Коростишіва (Житомирська область) Івана Кохана, який завдав шкоди держбюджету 806 тисяч гривень.

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