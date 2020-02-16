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СБУ викрила розтрату держкоштів "Укрзалізниці" на 600 тисяч гривень

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 18:31
СБУ викрила розтрату держкоштів "Укрзалізниці" на 600 тисяч гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на потреби "Одеської залізниці"

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба відомства.

Встановлено, що керівник підрядного підприємства при укладанні договору штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт. Сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовими особами структурних підрозділів регіональної філії.

В СБУ зазначають, що ця угодами завдала шкоди "Укрзалізниці" на суму майже 600 тисяч гривень. Зараз директору підрядного підприємства пред'явлено підозру.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила колишнього чиновника "Укрзалізниці" на розкраданні понад 50 млн гривень суспільства. Оперативники СБУ встановили, що колишній керівник регіональної філії "Укрзалізниці" ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" в Шевченківському районі Києва.

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