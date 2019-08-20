ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Райффайзен Банку Аваль" змінився голова правління

Новини » Економіка    20.08.2019 - 13:17
У "Райффайзен Банку Аваль" змінився голова правління
Фото: Володимир Лавренчук (УНІАН)

Володимир Лавренчук йде з банку

Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" вирішила призначити головою правління банку Олександра Писарука замість Володимира Лавренчука, який обіймав цю посаду протягом 14 років. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, це рішення повинно бути погоджено державними органами нагляду.

Голова наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" Мартін Грюль подякував Лавренчука за вагомий внесок в роботу банку.

"Ми раді, що в особі Олександра Писарука знайшли досвідченого і добре відомого наступника, який продовжить успішну роботу Володимира Лавренчука", - додав Грюль.

Нагадаємо, голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук був одним з вірогідних кандидатів на посаду глави Національного банку України у 2017 році. Однак головою НБУ був призначений Яків Смолій.

Олександр Писарук обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року. До цього, з жовтня 2010 року він був регіональним керівником ING Корпоративного банкінгу в Центральній і Східній Європі (Нідерланди).

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену землі-годувальниці НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку
Новини України Національний банк УкраїниРайффайзен Банк Авальбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся