У Києві головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітниця Нацбанку отримала 15 тис. доларів за видачу ліцензії за валютними операціями

У Києві затримали на отриманні хабара головного юрисконсульта Національного банку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що 7 листопада головний юрисконсульт Нацбанку та його пособник було затримано під час отримання 15 тисяч доларів хабара.

"Вказана посадова особа через посередника звернулася до директора товариства, яке здійснює діяльність з обміну валюти, з пропозицією за грошову винагороду сприяти в отриманні товариством безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій. За позитивне вирішення цього питання співробітниця НБУ зажадав від підприємця винагороду у сумі 30 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Затриманим особам готується повідомлення про підозру за попередньої правової кваліфікації ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці жовтня стався подібний випадок з працівником НБУ. Головний спеціаліст НБУ вимагав 50 доларів за сприяння у наданні ліцензії для діяльності з обміну валют.

Також РБК-Україна писало, що у Києві затримали лікаря онкологічного диспансеру за отримання 2 тис. доларів за довідку-спрямування на отримання групи інвалідності.