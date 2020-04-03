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ЄС розглядає продовження терміну закриття кордонів через коронавірус

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:25
ЄС розглядає продовження терміну закриття кордонів через коронавірус
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Єврокомісія консультуємося з державами-членами про те, як діяти після Великодня

Між державами Європейського союзу ведуться переговори про те, чи слід продовжувати закриття кордонів після Великодня задля запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що між державами-членами Європейського союзу ведуться перемовини про те, як діяти після Великодня. Крім того, вона додала, що прийняте рішення про припинення поїздок до ЄС громадян третіх країн було правильно сприйняте всіма державами-членами.

"Їздити без поважних причин до Європи в такій ситуації - не найкраща ідея. Також цей захід був спрямований на те, щоб люди з третіх країн не приїжджали лікуватися в ЄС, в той час як система охорони здоров'я працює на межі можливостей",- сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку через пандемію коронавірусу COVID-19.

Також раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що, у зв'язку з пандемією коронавірусу, Євросоюз закриє кордони для "несуттєвих" поїздок.

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