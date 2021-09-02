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Сотрудничаем с табилами, что восстановить работу аэропорта Кабула, - глава МИД Катара

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Катар, Четверг 02 сентября 2021 15:27
Сотрудничаем с табилами, что восстановить работу аэропорта Кабула, - глава МИД Катара Фото: Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани, министр иностранных дел Катара (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Тиберий Юрик

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что Доха сотрудничает с боевиками "Талибана" и Турцией для восстановления функционирования работы аэропорта Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы взаимодействуем с ними (Талибаном, - ред.), а также работаем с Турцией, если они смогут предоставить какую-либо техническую помощь. Пока нет конкретных сроков, когда (аэропорт) будет полностью готов к работе. Мы по-прежнему надеемся, что сможем запустить его как можно скорее", - сказал он на пресс-конференции со своим британским коллегой Домиником Раабом.

Глава МИД Катара надеется, что талибы будут придерживаться своих обещаний свободно выпускать из страны граждан Афганистана и иностранцев, когда аэропорт заработает.

Он добавил, что изоляция талибов может привести к дальнейшей нестабильности, и призвал другие страны подключиться к решению проблем безопасности и социально-экономических проблем в Афганистане.

Напомним, что власти США провели в Афганистане тайную операцию, в ходе которой смогли эвакуировать из страны сотни своих граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев.

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