 США здійснили таємну операцію по евакуації афганських спецназівців, - Politico

Американська влада здійснила в Афганістані таємну операцію, під час якої вивезла сотню своїх співвітчизників та афганських спецпризначенців, які співпрацювали з ними. Евакуацію вдалося провести через секретну базу ЦРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією ЗМІ, таємна операція почалася вже 15 серпня, коли, таліби взяли Кабул, і проводилася протягом декількох тижнів.

В ході евакуації було вивезено американських громадян, а також членів елітного афганського спецназу разом з їх сім'ями.

Зазначено, що до операції були залучені співробітники ЦРУ, дипломати і представники Командування спеціальних операцій США.

Так, вони заздалегідь проінструктували американців і афганців, життя яких знаходилося під загрозою після захоплення країни талібами, перебратися на секретну базу Eagle Base, що розташована приблизно в 5 км на північ від аеропорту Кабула.

Після чого декілька евакуйованих доправили в аеропорт вертольотами аби уникнути терористичної загрози.

Згодом, 25 серпня командувач військами США в Афганістані контр-адмірал Пітер Вейслі заявив, що 1-2 тиясчі афганських спецназівців, котрі підлягали евакуації, разом з деякими американцями, успішно переправлені до аеропорту.

А вже 27 серпня, за інформацією ЗМІ, комплекс ЦРУ було знищено з метою запобігання потрапляння будь-якої розвідувальної інформації до "Талібану".