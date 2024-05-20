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В сотню раз больше, чем в ЦПАУ: сколько людей обновили данные в "Резерв+"

Понедельник 20 мая 2024 12:52
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В сотню раз больше, чем в ЦПАУ: сколько людей обновили данные в "Резерв+" Фото: сколько людей обновили данные в "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По меньшей мере, 415 тысяч военнообязанных обновили свои данные в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Как рассказал Арахамия:

  • 2944 военнообязанных обновили данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП);
  • 3703 - в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • 415094 - в приложении "Резерв+".

Он добавил, что в приложение также планируют добавить QR код, который станет заменой необходимости носить с собой военный цветок.

По словам представителя Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона, на сегодня приложение загрузили не менее 620 тысяч раз. Многие люди сейчас также стоят в очередях из-за того, что система была перегружена в первый день.

"Но сейчас технические моменты все исправлены. За рубежом также уже можно через "Резерв+" уточнить свои данные практически во всех странах мира", - добавил Лазуткин.

Мобилизация в Украине

18 мая был запущен электронный кабинет военнообязанного. Он доступен через вышеупомянутое приложение "Резерв+". Приложением могут воспользоваться мужчины в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения своих данных в соответствии с обновленным законом о мобилизации.

Подробнее о приложении - читайте в материале РБК-Украина.

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ЦПАУ Мобилизация в Украине
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