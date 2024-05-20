У сотню разів більше, ніж у ЦНАПах: скільки людей оновили дані у "Резерв+"
Щонайменше 415 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Як розповів Арахамія:
- 2944 військовозобов'язаних оновили дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);
- 3703 - у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- 415094 - у застосунку "Резерв+".
Він додав, що у застосунок також планують додати QR код, який стане заміною необхідності носити з собою військовий квиток.
За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, станом на сьогодні застосунок завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день.
"Але наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу", - додав Лазуткін.
Мобілізація в Україні
18 травня було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного. Він доступний через вищезгаданий застосунок "Резерв+". Додатком можуть скористатись чоловіки віком від 18 до 60 років для уточнення своїх даних відповідно до оновленого закону про мобілізацію.
Детальніше про застосунок - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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