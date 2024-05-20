У сотню разів більше, ніж у ЦНАПах: скільки людей оновили дані у "Резерв+"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Як розповів Арахамія:

2944 військовозобов'язаних оновили дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);

3703 - у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

415094 - у застосунку "Резерв+".

Він додав, що у застосунок також планують додати QR код, який стане заміною необхідності носити з собою військовий квиток.

За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, станом на сьогодні застосунок завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день.

"Але наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу", - додав Лазуткін.

Мобілізація в Україні

18 травня було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного. Він доступний через вищезгаданий застосунок "Резерв+". Додатком можуть скористатись чоловіки віком від 18 до 60 років для уточнення своїх даних відповідно до оновленого закону про мобілізацію.

Детальніше про застосунок - читайте в матеріалі РБК-Україна.