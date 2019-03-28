Сотню об'єктів нерухомості екс-голови Вищого госпсуду передали АРМА

Фото: Віктор Татьков (УНІАН)

Об'єкти нерухомості були визнані речовими доказами

Подільський райсуд міста Києва передав 28 березня в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) значні активи, що на думку слідства пов’язані з екс-головою Вищого Госпсуду України Віктором Татьковим та його оточенням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International.

Зокрема йдеться про нерухомість в Україні - квартири, комерційні приміщення, паркомісця тощо. Засідання тривало 5 днів за участі понад 10 адвокатів.

“Судячи з Реєстру судових рішень, сотні об’єктів нерухомого майна були визнані речовими доказами, бо могли бути отримані незаконним шляхом. Відповідно до положень кримінально-процесуального кодексу, ці активи мусять бути передані в управління АРМА. Таким чином забезпечується їх збереження або збереження їхньої економічної вартості”, - наголосила юридичний радник ТІ Україна Катерина Риженко.

Нагадаємо, Віктора Татькова разом зі ще 29 суддями було звільнено Верховною радою у вересні 2016 року. Татькова підозрюють у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

У квітні 2018 року колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив Австрію надати йому політичний притулок. Інтерпол відмінив міжнародний розшук Татькова у квітні 2018 року.