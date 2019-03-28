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Сотню объектов недвижимости экс-главы Высшего хозсуда передали АРМА

Новости » Политика    28.03.2019 - 18:51
Сотню объектов недвижимости экс-главы Высшего хозсуда передали АРМА
Фото: Виктор Татьков (УНИАН)

Объекты недвижимости были признаны вещественными доказательствами

Подольский райсуд города Киева передал 28 марта в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) значительные активы, которые по мнению следствия связанные с экс-председателем Высшего Хозсуда Украины Виктором Татьковым и его окружением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International.

В частности, речь идет о недвижимости в Украине - квартиры, коммерческие помещения, паркоместа тому подобное. Заседание длилось 5 дней при участии более 10 адвокатов.

“Судя по Реестру судебных решений, сотни объектов недвижимого имущества были признаны вещественными доказательствами, так как могли быть получены незаконным путем. В соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, эти активы должны быть переданы в управление АРМА. Таким образом обеспечивается их сохранность или сохранения их экономической стоимости”, - подчеркнула юридический советник ти Украина Екатерина Рыженко.

Напомним, Виктор Татьков вместе с еще 29 судьями был уволен Верховной радой в сентябре 2016 года. Татькова подозревают в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

В апреле 2018 года бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил Австрию предоставить ему политическое убежище. Интерпол отменил международный розыск Татькова в апреле 2018 года.

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