"Минус" 840 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За последние сутки, с 22 на 23 августа, россияне потеряли на фронте 840 солдат, а также десятки единиц артсистем и автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 075 160 (+840) чел;
- танков - 11 129 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23 164 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 31 858 (+23) ед;
- РСЗО - 1472 ед;
- средства ПВО - 1210 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340 ;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 935 (+148) ед;
- крылатые ракеты - 3598 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 59 512 (+86) ед;
- специальная техника - 3 944 ед.
Ситуация на поле боя
Напомним, что по состоянию на 22:00, 22 августа, на фронте в течение суток произошло 107 боевых столкновений. Почти треть из них на Покровском направлении.
"Враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное", - говорилось в публикации.
