Сотни украинских беженцев в Германии выселяют из квартир: детали

В Германии выселяют из квартир для беженцев 1700 украинцев. Освободить жилье в одном из районов земли Саксония бежавших от войны обязали до июля.

Квартиры должны передать искателям убежища из других стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Украинские беженцы в районе Рудные Горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить к июлю предоставленное им жилье. Теперь 1700 украинцам придется выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

Району срочно требуется вернуть жилье из фонда для беженцев – в частности, из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Чиновники говорят, если не найти жилье, искателей убежища придется селить в палаточные или контейнерные городки.

В квартиры для беженцев с начала войны селили людей из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малообеспеченные немцы. Поэтому они должны позаботиться о жилье самостоятельно.

В районе есть жилищный кооператив, который строили при ГДР, в нем свободны 20% квартир. Первые запросы на это жилье украинцев уже поступили. Но пустые квартиры нуждаются в ремонте, для проведения которого нужно два месяца.

Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Тех, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.