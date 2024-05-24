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Сотні українських біженців у Німеччині виселяють із квартир: деталі

Німеччина, Берлін, П'ятниця 24 травня 2024 11:55
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Сотні українських біженців у Німеччині виселяють із квартир: деталі Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині виселяють із квартир для біженців 1700 українців. Звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія втікачів від війни зобов'язали до липня.

Квартири мають передати шукачам притулку з інших країн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Українські біженці у районі Рудні гори в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади про те, що вони мають звільнити до липня надане їм житло. Тепер 1700 українцям треба буде виїхати із 650 квартир у Ауе, Чопау та Марієнбергу.

Район терміново потребує повернути житло із фонду для біженців – зокрема, із Сирії, Афганістану та Туреччини, які проходять процедуру надання притулку в регіоні. Зараз місця для цієї категорії людей завантажені на 90%. Чиновники кажуть, якщо не знайти житло, шукачів притулку доведеться селити у наметові чи контейнерні містечка.

У квартири для біженців з початку війни селили людей із Україні, які не вважаються біженцями, а отримують допомогу як малозабезпечені німці. Тому вони мають подбати про житло самостійно.

У районі є житловий кооператив, який будували за часів НДР, у ньому вільні 20% квартир. Перші запити на це житло від українців уже надійшли. Але порожні квартири потребують ремонту, для проведення якого треба два місяці.

Місцева влада шукатиме індивідуальні рішення, якщо українці шукатимуть житло довше. Тих, хто відмовлятиметься переселятися, можуть розмістити у притулку в спортзалі.

Нагадаємо, ми писали, наскільки задоволені життям українські біженці у Німеччині, Польщі та Чехії. Не влаштовують нові умови життя лише 28% респондентів.

Також ми розповідали про оренду квартири у Німеччині. Житло для українських біженців оплачує центр зайнятості або управління соціального захисту.

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