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Насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии, - опрос

Украина, Вторник 14 мая 2024 12:37
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Насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии, - опрос Фото: Беженцы в Германии, Польше и Чехии довольны жизнью (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране. Вернется в лучшем случае половина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Неудовлетворены условиями жизни 26% респондентов.

Насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии, - опрос

Среди респондентов 7% утверждают, что у них уже гражданство другой (кроме Украины) страны, а еще 12% подали документы и ждут решения. Не подавали и не планируют делать этого – 34%.

При этом почти половина респондентов (45%) хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

Насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии, - опрос

У респондентов спросили, при каких условиях они вернулись бы в Украину. Относительно чаще респонденты говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%). Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условия для детей посещать школу/сад (13%).

Насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии, - опрос

Ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто вероятнее всего может вернуться в Украину. "Однако учитывая ответы респондентов на вопросы относительно интереса к Украине, указанная оценка является скорее оптимистичным сценарием в текущих условиях", - отмечают социологи.

Насколько довольны жизнью украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии, - опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) на протяжении 20-26 апреля 2024 провел по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" опроса украинских беженцев. Методом онлайн-интервью был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и проживающие в Германии, Польше и Чехии).

Напомним, по данным ООН, в середине марта 2024 года в Европе было 5,983 млн из Украины. Больше всего беженцев в Германии – 1,140 млн человек, Польше – 957 тысяч и Чехии – 381 тысяча.

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