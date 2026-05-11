Даже адвокат Мелании не советует покупать "золотую визу" Трампа: вот в чем проблема

Президент США Дональд Трамп обещал богатым иностранцам быстрый билет в США за миллион долларов. Однако амбициозная программа золотых карточек фактически провалилась в первые месяцы работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek и The Washington Post .

Согласно документам Министерства внутренней безопасности США (DHS), проект не смог заинтересовать большое количество состоятельных инвесторов. С момента запуска инициативы в 2025 году поступило лишь 338 заявлений. Трамп обещал "миллиарды долларов" от программы, а Администрация США рассчитывала на настоящий ажиотаж.

При этом только 165 заявителей фактически оплатили обработку документов. Само участие стоит дорого: за "золотую визу" нужно отдать правительству 1 миллион долларов и дополнительно оплатить комиссию в 15 тысяч долларов.

Миф об ускоренном рассмотрении документов

Власти рекламировали "золотую карту" как самый быстрый путь к виду на жительство в Штатах и это было главным бонусом программы. Однако в заявлении DHS прямо указано, что заявители на получение "золотой визы Трампа" могут просто повысить шансы ускорить рассмотрение, но "не обязательно будут иметь свои ходатайства рассмотренными быстрее, чем любые заявители без золотой карты", что фактически нивелирует смысл огромных затрат.

Почему юристы советуют избегать визы Трампа

Против инициативы выступили правозащитники и адвокаты, которые считают, что новая программа нарушает действующие правила, поэтому может быть отменена судом. "Золотая виза" противоречит категориям виз EB-1 и EB-2, предназначенных для людей с чрезвычайными способностями.

Даже бывший адвокат Мелании Трамп отговаривает клиентов от этой идеи. Майкл Уайлдс ранее работал с семьей президента. Он обеспечивал визы для участниц конкурса Мисс Вселенная, а также консультировал семью Кушнеров.

Уайлдс говорит прямо, что программа Трампа юридически сомнительна. Он просто не берется за такие дела.

"Было бы неэтично с моей стороны рекомендовать ее (программу, - ред.) клиентам", - сказал Уайлдс.

Основные риски для иностранных инвесторов

Коллеги юриста тоже указывают на множество рисков покупки "золотой карточки" Трампа. Среди них: отсутствие официального утверждения программы Конгрессом, длительные судебные процессы, которые могут остановить программу.

Кроме этого, проблемой является неопределенность с налоговыми последствиями для клиентов. А еще риск потерять 15 000 долларов только за попытку подать заявку.

Опрошенные журналистами юристы рекомендуют инвесторам не рисковать. Они советуют выбирать проверенные и легальные способы иммиграции, ведь "золотая карточка" пока выглядит как авантюра с непредсказуемым результатом.