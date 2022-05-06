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Дії Росії в Україні можуть визнати військовими злочинами, - ООН

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Нью-Йорк, П'ятниця 06 травня 2022 02:59
Дії Росії в Україні можуть визнати військовими злочинами, - ООН Прапор ООН (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Управління Верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Верховний комісар Мішель Бачелет на засіданні Ради Безпеки ООН заявила, що комісія продовжує перевірку заяв про порушення міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного нападу РФ на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані військовими злочинами.

Йдеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр в Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі та ін. Більшість смертей мирних жителів в Україні, за її даними, викликані обстрілами важкої артилерії, реактивними системами залпового вогню, ракетними й повітряними ударами.

Раніше ми повідомляли, що до розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.

Також ми писали, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів.

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