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Стан здоров'я Бекірова погіршився, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 17:21
Стан здоров'я Бекірова погіршився, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Родичам Бекірова забороняють передавати ліки в медчастину СІЗО

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують в медчастині СІЗО в окупованому Сімферополі, знову погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив адвокат активіста Олексій Ладін, в останні дні Бекіров відчуває біль у серці та сильні судоми. Адвокат додав, що у Бекірова з'явилася сильна аритмія, яка посилюється при фізичному навантаженні.

"Останні чотири дні у нього дуже сильні судоми, які завдають йому величезного фізичного болю, він не може спати. Крім того, у нього постійні проблеми з серцем. Останній місяць у нього сильна аритмія. При найменшому фізичному навантаженні, наприклад, встав, взяв у руки віник, - аритмія посилюється, скаче тиск. Через це він змушений перебувати в лежачому стані", - розповів він.

Крім того, за словами родичі кримськотатарського активіста, окупаційна влада забороняє передавати в медчастину ліки, які необхідні Бекірову.

"За словами дочки, вона протягом двох днів вже не може передати батькові ліки. Вчора у нього закінчилися таблетки від діабету і серця. Лікар медсанчастини цю інформацію заперечує, каже: щодня всі ліки приймають", - додав Ладін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Едем Бекіров практичного нічого не їсть через проблеми з цукром в крові. Адвокат розповів, що за допомогою голодування Бекіров намагається знижувати рівень цукру.

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