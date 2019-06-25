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Бекіров в СІЗО практично нічого не їсть, - адвокат

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 09:52
Бекіров в СІЗО практично нічого не їсть, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Кардіолог оцінив ступінь ризику його здоров'ю як "дуже високий"

Український політв'язень Едем Бекіров "практично нічого не їсть", побоюючись підвищення рівня цукру в крові. Про це заявив його адвокат Олексій Ладін, повідомляє "Крим.Реалії".

Адвокат відвідав Бекірова в СІЗО Сімферополя. Активіст розповів захиснику, що його вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також в кардіоцентр для консультації кардіолога. Кардіолог оцінив ступінь ризику його здоров'ю як "дуже високий".

"Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто це чергове формальне вивезення до лікарні. За словами лікарів, цукор у нього був в нормі. Але Бекіров мені пояснив, що знижений цукор викликаний тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: "Я боюся їсти, тому що цукор може підскочити, і ситуація може бути аж до коми", - розповів Ладін.

Нагадаємо, в Росії завершили слідство по справі українського політв'язня Едему Бекірова, якого звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки".

До цього адвокат українського політв'язня Едему Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився.

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