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Состояние здоровья Бекирова ухудшилось, - адвокат

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 17:21
Состояние здоровья Бекирова ухудшилось, - адвокат
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Родственникам Бекирова запрещают передавать лекарства в медчасть СИЗО

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в медчасти СИЗО в оккупированном Симферополе, снова ухудшилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил адвокат активиста Алексей Ладин, в последние дни Бекиров испытывает боль в сердце и сильные судороги. Адвокат добавил, что в Бекирова появилась сильная аритмия, которая усиливается при физической нагрузке.

"Последние четыре дня у него очень сильные судороги, которые причиняют ему огромной физической боли, он не может спать. Кроме того, у него постоянные проблемы с сердцем. Последний месяц у него сильная аритмия. При малейшей физической нагрузке, например, встал, взял в руки веник, - аритмия усиливается, скачет давление. Из-за этого он вынужден находиться в лежачем состоянии", - рассказал он.

Кроме того, по словам родственники крымскотатарского активиста, оккупационная власть запрещает передавать в медчасть лекарства, которые необходимы Бекирову.

"По словам дочери, она в течение двух дней уже не может передать отцу лекарства. Вчера у него закончились таблетки от диабета и сердца. Врач медсанчасти эту информацию отрицает, говорит: каждый день все лекарства принимают", - добавил Ладин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Эдем Бекиров практического ничего не ест из-за проблем с сахаром в крови. Адвокат рассказал, что с помощью голодания Бекиров пытается снижать уровень сахара.

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