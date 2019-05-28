Адвокат заявив про погіршення стану Бекірова

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Адвокат звернувся із заявою до начальника ізолятора з вимогою негайно обстежити Бекірова

Адвокат українського політв'язня Едема Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У Бекірова з'явились проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові. Також напади задухи і кашлю з кров'ю.

"Стан здоров'я погіршується з п'ятниці. Як він мені описав, з'явилися напади задухи. Спочатку людина задихається, ловить повітря ротом, далі відкашлюється і цей кашель із кров'яними виділеннями. Коли це сталося вперше, він і його співкамерник довго стукали в двері камери. Хоч вона і перебуває в медчастині СІЗО, ніхто з медпрацівників довго не приходив. З'явився тоді, коли напад уже минув", - розповів адвокат.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, Бекіров не їсть уже 14 годин, оскільки прийом їжі підніме рівень цукру в крові, який у нього підвищений, незважаючи на прийом інсуліну, призначений лікарями. Веліляєв звернувся із заявою до начальника ізолятора Сергія Бережного з вимогою негайно обстежити підзахисного і госпіталізувати.

"Прямо в СІЗО на місці написав заяву і описав все, що мені відомо від Бекірова. Сьогодні її подав, найближчим часом чекаємо реакцію. Мене дуже турбують ці нові симптоми. Людину необхідно рятувати, бити на сполох. Тому що далі при таких симптомах уже нікого буде рятувати", - додав Веліляєв.

Нагадаємо, 14 травня Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний суд РФ у Криму його заарештував.