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Стан здоров'я Ассанжа погіршився перед арештом

Новини » Політика    02.05.2019 - 05:56
Стан здоров'я Ассанжа погіршився перед арештом
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанж розумів, що буде заарештований

За словами друга засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа Лаурі Лава, здоров'я Ассанжа "швидко погіршувалося" до арешту. Про це Лав розповів CNN.

Один Ассанжа розповів, що відвідав його в посольстві Еквадору за кілька тижнів до арешту. Вже тоді Ассанж знав, що буде швидко заарештований.

"У нього дуже сміливе обличчя, але було ясно, що він дуже хвилювався. Це тиснуло на його розум і душу", - сказав Лав.

Нагадаємо, 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

РБК-Україна писало, що організація WikiLeaks заявила, що у них є сумніви в об'єктивності майбутнього суду екстрадиції в США її засновника Джуліана Ассанжа.

Нагадаємо, 11 квітня у Лондоні затримали засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

Європейські депутати закликали захистити Ассанжа від екстрадиції в США Президент Еквадору звинуватила Ассанжа в спробі зробити з посольства "центр шпигунства"
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