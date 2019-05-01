У WikiLeaks сумніваються у справедливій екстрадиції Ассанжа

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

В організації сумніваються в справедливості британського суду по відношенню до Ассанжа

Організація WikiLeaks заявила, що у них є сумніви в об'єктивності майбутнього суду щодо екстрадиції в США її засновника Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WikiLeaks Twitter.

В організації заявили, що винесений вирок Ассанжу є шокуючим і каральним.

"У нас є серйозні сумніви в тому, що він отримає чесне слухання про екстрадицію (у США, - ред.) у Великобританії", - заявили в WikiLeaks.

Також вони підкреслили, що Ассанжу був винесений вирок вдвічі суворіше того, що зазвичай передбачається за такі дії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

Нагадаємо, раніше американський Мін'юст заявив, що Ассанжу загрожує до п'яти років в'язниці. У Штатах його звинувачують у змові з метою здійснення комп'ютерного злому.