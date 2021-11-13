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Самопочуття Саакашвілі погіршилося, він вперше не зміг піднятися з ліжка, - лікар

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Грузія, Субота 13 листопада 2021 23:56
Самопочуття Саакашвілі погіршилося, він вперше не зміг піднятися з ліжка, - лікар Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Михайло Саакашвілі ослаб та вперше не зміг піднятися з ліжка на 44-й день голодування. Про це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Грузія.

За словами Кіпшидзе, Саакашвілі вперше не зміг піднятися з ліжка, щоб зустрітися з ним. Тому Останній візит лікар змушений був провести в камері політика.

"Я відвідав камеру, тому що спуститися вниз він не міг. Я взяв аналізи, отримав відповіді, проте сьогодні вперше був випадок, коли президент не зміг встати з ліжка", - сказав Кіпшидзе.

Відзначається, що лікар перебував у в'язниці понад п'ять годин. Зараз Саакашвілі залишається під наглядом головлікаря тюремного госпіталю. Питання переведення пацієнта в реанімаційне відділення не розглядається.

Кіпшидзе уточнив, що Саакашвілі продовжує голодування, але відновив прийом медикаментів, які необхідні для підтримки життєвих параметрів.

Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії заявляє, що стан Саакашвілі стабільний. Там запевняють, що в разі необхідності в тюремній лікарні Саакашвілі буде надана невідкладна допомога.

"Незважаючи на те, що Саакашвілі не потребує реанімації, для превенції він знаходиться в палаті, що знаходиться поруч з реанімацією. Реанімаційна палата оснащена всією сучасною, необхідною технікою і медикаментами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лікар Саакашвілі попереджав, що стан політика може різко погіршиться. Він просив негайно зібратися консиліум докторів.

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Міхеіл Саакашвілі
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