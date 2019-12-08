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У ДСНС заявили, що в одеському коледжі не було пожежної сигналізації

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 20:10
У ДСНС заявили, що в одеському коледжі не було пожежної сигналізації
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі в коледжі загинули десять чоловік

В одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому сталася пожежа 4 грудня, не було пожежної сигналізації. Про це під час брифінгу в Одесі заявив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, передає РБК-Україна.

Чечоткін, відповідаючи на питання, чи спрацювала пожежна сигналізація в коледжі, відповів: "Після сьогоднішньої наради з'ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було".

Нагадаємо, вранці в неділю, 8 грудня, під завалами на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявили ще два тіла, число загиблих зросло до 10 осіб.

Одеські правоохоронці встановили перших підозрюваних у справі про пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Поліція затримала 2 чоловік. Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що місцезнаходження восьми осіб, які ймовірно знаходилися в згорілій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, до сих пір залишається невідомі.

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