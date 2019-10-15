Після апеляції політв'язень Дудка сподівається тільки на обмін

Фото: Володимир Дудка (facebook.com/crimeahrg)

Суд залишив у силі вирок до 14 років колонії суворого режиму

Син засудженого по справі "українських диверсантів" Володимира Дудки Ілля Каверников заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Він розповів, що до останнього сподівався на зміну вироку для свого батька.

"З іншого боку, я був готовий до такого результату. Такий суворий вирок, який не пом'якшили навіть на півроку - це ціна, яку тато і Олексій (Бессарабов, - ред.) заплатили за небажання визнавати провину і співпрацювати зі слідством. Тепер залишилося сподіватися лише на обмін", - сказав син політв'язня.

Ілля також висловив упевненість, що касаційний суд теж не пом'якшить вирок Дудці і Бессарабову, проте підтримав бажання батька оскаржити сьогоднішнє рішення.

"При зустрічі з адвокатом я обговорю ці деталі. Але, думаю, касація також нічого не змінить", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії 15 жовтня затвердив вирок жителям Севастополя Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у "справі українських диверсантів".

Нагадаємо, Дудку і Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року, а в квітні 2019 засудили до 14 років колонії суворого режиму.