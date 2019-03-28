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Стан Бекірова критичний, - дочка

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 19:24
Стан Бекірова критичний, - дочка
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

У медчастині СІЗО йому не стає краще

Незважаючи на те, що політв'язня Едема Бекірова перевели з спецблока в медсанчастину, стан його здоров'я критичний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook дочки політв'язня Елеонори Бекірової.

Вона зазначила, що краще Бекірову не стає, навпаки по всьому тілу почалася якась висипка - "що це і від чого, не зрозуміло".

"Щодня йому вливають велику кількість інсуліну, але показник цукру від цього не падає. Як і раніше без лазні, повітрям дихає через маленьку кватирку, спить сидячи. Ми стільки боролися за те, щоб його перевели в медсанчастину, думали буде краще, мед. персонал поруч та й умови краще, а виявилось, що різниці між спецблоком і камерою медсанчастини практично немає. Єдине, все-таки є можливість ходити в більш менш нормальний санвузол і дихати повітрям, нехай навіть через кватирку", - написала донька політв'язня.

Стан Бекірова критичний, - дочка

Нагадаємо, раніше адвокат заявив, що перебування в СІЗО кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, шкодить його здоров'ю.

"Зараз Едема перевели до медчастини СІЗО. Багато хто думають, це лікарня. Ні. Камера побільше, і він може частіше бачити фельдшера і їжа ситніша... все", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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