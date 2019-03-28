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Состояние Бекирова критическое, - дочь

Новости » Общество    28.03.2019 - 19:24
Состояние Бекирова критическое, - дочь
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

В медчасти СИЗО ему не становится лучше

Несмотря на то, что политзаключенного Эдема Бекирова перевели из спецблока в медсанчасть, состояние его здоровья критическое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook дочери политзаключенного Элеоноры Бекировой. 

Она отметила, что лучше Бекирову не становится, наоборот по всему телу началась какая-то сыпь - "что это и от чего, не понятно".

"Ежедневно ему вливают большое количество инсулина, но показатель сахара от этого не падает. По-прежнему без бани, воздухом дышит через маленькую форточку, спит сидя. Мы столько боролись за то, чтобы его перевели в медсанчасть, думали будет лучше, мед. персонал рядом да и условия лучше, а оказалось, что разницы между спецблоком и камерой медсанчасти практически нет. Единственное, все таки есть возможность ходить в более менее нормальный санузел и дышать воздухом, пусть даже через форточку", - написала дочь политзаключенного. 

Состояние Бекирова критическое, - дочь

Напомним, ранее адвокат заявил, что пребывание в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские силовики задержали в Крыму по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, вредит его здоровью.

"Сейчас Эдема перевели в медчасть СИЗО. Многие думают это больница. Нет. Камера побольше, и он может чаще видеть фельдшера и еда посносней... всё", - сообщил адвокат.

Напомним, 19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.

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