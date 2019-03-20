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Бекірова перевели в медчастину СІЗО

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 21:57
Бекірова перевели в медчастину СІЗО
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Напередодні стало відомо, що в нього погіршився стан здоров'я

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, перевели у медчастину СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського журналіста Антона Наумлюка у Facebook.

Напередодні адвокат політв'язня повідомив про погіршення стану здоров'я Бекірова, а також про те, що співробітники СІЗО на це не реагують.

"Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному обороті зброї і незаконній передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин, перевели з камери в медчасанчастину ізолятора", - повідомив Наумлюк. 

Бекірова перевели в медчастину СІЗО

РБК-Україна писало, що адвокат Іслям Веліляєв після відвідування в СІЗО Сімферополя Бекірова 18 березня заявив, що стан політв'язня поганий. Політв'язень заявив, що якщо його не переведуть у медчастину СІЗО, він збирається оголосити голодування

Після цієї заяви український омбудсмен Людмила Денісова надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я Едема Бекірова, у якому закликала забезпечити політв'язня необхідною медичною допомогою

Нагадаємо 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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Новини України КримСИЗОЕдем Бекіров
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