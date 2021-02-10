Кремль анонсував зустріч Путіна з Лукашенком

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Коли відбудеться ця зустріч, поки не відомо.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости" .

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися 14 вересня минулого року в резиденції російського президента в Сочі. Це був перший закордонний візит Лукашенка після його нібито перемоги на виборах президента.

Де відбудеться зустріч, прес-секретар російського президента також не розповів.

"Терміни повідомимо своєчасно. Зустріч готується", - сказав він.

За словами Пєскова, про дату зустрічі Путіна з Лукашенком буде повідомлено своєчасно.

Нагадаємо, тоді Лукашенко домовився з Путіним про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.

Крім того, у Сочі відбулася чотирьохгодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним. Сторони обговорювали питання двосторонніх відносин та ситуацію в регіоні.

Додамо, Лукашенко говорив, що вважає Путіна своїм другом. Він наголошував, що не відчуває такого до українського президента Володимира Зеленського.