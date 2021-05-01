Состав сборной Украины на сборах перед Евро-2020 пополнился Коноплянкой

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал еще одного игрока в расширенный состав на сборах перед Евро-2020. В состав сборной вошел Евгений Коноплянка.

"Ныне полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за сине-желтых, проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, который случился во время мартовского сбора национальной команды", - заявили в УАФ.

Коноплянка сможет присоединиться к лагерю главной команды, как только восстановится от травмирования. Украинская сборная с 15 мая по 8 июня будет готовиться к евро в Харькове.

Как напомнили в УАФ, в течение этого периода сборная Украины проведет три товарищеские встречи на домашних аренах: