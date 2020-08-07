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Колишній співробітник ПриватБанку став заступником голови НБУ

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 12:19
Колишній співробітник ПриватБанку став заступником голови НБУ
Фото: Олексій Шабан (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

До приходу в НБУ Шабан пропрацював понад 24 роки у "ПриватБанку"

Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана.На цій посаді він замінить Сергія Холода та відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-службу, кандидатуру для призначення на цю посаду подав голова НБУ Кирило Шевченко.

"Олексій Шабан - досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору", - сказав Шевченко.

Шабан із лютого 2020 року працював директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ. До роботи у НБУ Шабан пропрацював понад 24 роки у "ПриватБанку".

Нагадаємо, Рада Національного банку звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ з 3 серпня. На цій посаді він відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Відзначимо, Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія замість Олега Чурія 23 липня. Кандидатуру подав новий голова НБУ Кирило Шевченко.

До сфери сферу управління Чурія входили питання операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію НБУ.

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