"Інтерсіті", який зійшов з рейок, відновив курсування. Потяги ще затримуються

Поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя поставили на колію, після чого він з пасажирами вирушив за маршрутом. На кінцеву станцію поїзд №731 прибуде з затримкою 1 година 23 хвилини.

Пасажирів до "Інтерсіті", який вчора зійшов з рейок, підвезли автобусом. І вже о 18:25 він знову відновив курсування.

Тепер залізничники планують прибрати відновлювальний кран, після чого буде полагоджено контактну мережу та відкрито рух по одній з двох колій.

"Відповідно, поїзди №738, №70 та №69 прибудуть із затримкою до двох годин", - додали в УЗ.

Нагадаємо, вчора, не доїхавши 50 кілометрів до Запоріжжя, з колії зійшов поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. В результаті інциденту пасажири не постраждали. УЗ відразу ж створила комісію для розслідування причин та обставин події.