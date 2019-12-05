Соратника Труби взяли під варту

Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Щербину заарештували з альтернативою внесення застави у розмірі 2,13 млн гривень

Вищий антикорупційний суд взяв під варту екс-начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Щербину Ігоря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС у Facebook.

Як повідомляється, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро і обрав запобіжний захід Ігорю Щербині у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,13 млн гривень.

Також у суді додали, що запобіжний захід підприємцю, якого затримали разом з Щербиною після отримання неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч доларів буде обиратися сьогодні.

"Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,6 млн гривень.

3 грудня у соратника голови Державного бюро розслідувань Романа Труби були проведені обшуки.

Пізніше в НАБУ повідомили, що були затримані Щербина і підприємець. Екс-чиновник ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-застройщица 150 тис. доларів хабара.

Після цього в САП повідомили, що вручили повідомлення про підозру Ігорю і підприємцю Щербині. Їх звинувачують у шахрайстві і пособництві у надання неправомірної вигоди.