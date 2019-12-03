НАБУ проводило обшуки через закриття справи в ДБР

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Щербина та його спільник нібито отримали 150 тис. доларів за закриття кримінального провадження

Правоохоронці проводили обшук у Ігоря Щербини, який називав себе співробітником Державного бюро розслідувань (ДБР), по справі отримання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела.

Відзначимо, Щербина і його спільник нібито отримали 150 тис. доларів за закриття в ДБР кримінального провадження.

"Так, вчора були обшуки у Щербини у справі про отримання хабара", - сказало джерело в правоохоронних органах.

Ігор Щербина - колишній начальник головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. Роман Труба, який сьогодні є главою ДБР, був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За даними ЗМІ, Щербина є близьким соратником Труби.

Нагадаємо, 21 вересня джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку.

Також в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ГБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

Після цього Рябошапка заявив, що українські правоохоронці перевіряють всі скандальні витоки в Telegram.