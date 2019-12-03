Соратника Труби затримали на хабарі

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Затриманий також підприємць у сфері будівництва

Екс-начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) Ігоря Щербину затримали на хабарі. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Також затриманий можливий спільник Щербини - підприємць у сфері будівництва. Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. хабапа.

"Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. Осіб затримали після отримання ними першого траншу у 75 тис. дол. США з обумовлених 150 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Раніше повідомлялось, що у Щербини проводили обшуки. Зазначимо, Ігор Щербина - колишній начальник головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. Роман Труба, який сьогодні є главою ДБР, був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За даними ЗМІ, Щербина є близьким соратником Труби.

У свою чергу, Труба заявив, що ані на керівництво Державного бюро розслідувань, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на обшуки у соратника Труби. За його словами, це ще один "аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро".