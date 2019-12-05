Соратника Трубы взяли под стражу

Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Щербину арестовали с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн гривен

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

Как сообщается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения Игорю Щербине в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн гривен.

Также в суде добавили, что мера пресечения предпринимателю, которого задержали вместе с Щербиной после получения неправомерной выгоды в сумме 75 тысяч долларов будет избираться сегодня.

"Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - говорится в сообщении.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

3 декабря у соратника главы Государственного бюро расследований Романа Трубы были проведены обыски.

Позже в НАБУ сообщили, что были задержаны Щербина и предприниматель. Экс-чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долларов взятки.

После этого в САП сообщили, что вручили сообщение о подозрении Игорю Щербине и предпринимателю. Их обвиняют в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.