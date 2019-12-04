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САП просить взяти під варту соратника Труби з заставою в 3,6 млн гривень

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 19:03
САП просить взяти під варту соратника Труби з заставою в 3,6 млн гривень
Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Клопотання було подано 4 грудня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме ВАКС обрати для затриманого екс-начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,6 млн гривень. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар відомства Ольга Постолюк.

За її словами, клопотання було подано сьогодні, 4 грудня.

"Клопотання подано сьогодні. САП просить для Щербини запобіжний захід - взяття під варту з альтернативою застави 3,6 млн гривень", - повідомила Постолок.

Відзначимо, Ігор Щербина - екс-начальник головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. Роман Труба, який на сьогоднішній день є головою ДБР, був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. У вівторок, 3 грудня, у Щербини були проведені обшуки.

Пізніше в Національному антикорупційному бюро повідомили, що були затримані Щербина і підприємець. Колишній чиновник Генпрокуратури за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-застройщица 150 тис. доларів хабара.

Після цього в САП повідомили, що вручили повідомлення про підозру Ігорю Щербині і підприємцю, які були затримані під час отримання хабара. Їх звинувачують у шахрайстві і пособництві у надання неправомірної вигоди.

Голова Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що дізнався про те, що Щербина за гроші обіцяв впливати на хід кримінальних проваджень в ГБР, з новин. За словами Труби, якщо б він знав про це, то першим би написав заяву в поліцію.

Соратнику Труби повідомили про підозру Соратника Труби затримали на хабарі
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