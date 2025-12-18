Российские пленные обратились на "прямую линию" к Путину (видео)

Российские военнопленные в Украине записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину накануне его "прямой линии". Она состоится уже в пятницу, 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное общественным движением "Наш выход".

В обращении военнопленные спрашивают главу государства-террориста, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, - тяжелораненые, больные, мусульмане, "ахматовцы", а также солдат, который попал в плен во второй раз.

В частности, военнопленный Ткачук в видеообращении сообщил, что сейчас находится в лагере для содержания пленных, где находятся тысячи человек.

Он добавил, что среди заключенных есть раненые и молодые люди до 25 лет, и отметил, что несмотря на договоренности от 2 июня 2025 года по обмену "всех на всех" в этих категориях, он проведен не полностью.

"Все ожидаем, пока Путин нас обменяет. Нет терпения", - добавляет военнопленный Мансур Эльмурзаев.

Лидер движения "Наш выход" Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и РФ заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Что известно об общественном движении "Наш выход"

Общественное движение "Наш выход" было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года.

Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного" в России, что дает возможность попасть в списки на обмен.

В январе 2024 года в Украине между движением "Наш выход" и украинским проектом "Хочу найти" был подписан меморандум о сотрудничестве.

Взаимодействие между организациями способствует ускорению процессов обмена военнопленными: после получения статуса "военнопленный" в России пленный включается в списки на обмен, по итогам которого Украина возвращает своего защитника или защитницу.

За свою деятельность движению "Наш выход" в России был присвоен статус "иноагент".