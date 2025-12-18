Российские пленные обратились на "прямую линию" к Путину (видео)
Российские военнопленные в Украине записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину накануне его "прямой линии". Она состоится уже в пятницу, 19 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное общественным движением "Наш выход".
В обращении военнопленные спрашивают главу государства-террориста, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, - тяжелораненые, больные, мусульмане, "ахматовцы", а также солдат, который попал в плен во второй раз.
В частности, военнопленный Ткачук в видеообращении сообщил, что сейчас находится в лагере для содержания пленных, где находятся тысячи человек.
Он добавил, что среди заключенных есть раненые и молодые люди до 25 лет, и отметил, что несмотря на договоренности от 2 июня 2025 года по обмену "всех на всех" в этих категориях, он проведен не полностью.
"Все ожидаем, пока Путин нас обменяет. Нет терпения", - добавляет военнопленный Мансур Эльмурзаев.
Лидер движения "Наш выход" Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и РФ заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате "всех на всех".
Что известно об общественном движении "Наш выход"
Общественное движение "Наш выход" было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года.
Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного" в России, что дает возможность попасть в списки на обмен.
В январе 2024 года в Украине между движением "Наш выход" и украинским проектом "Хочу найти" был подписан меморандум о сотрудничестве.
Взаимодействие между организациями способствует ускорению процессов обмена военнопленными: после получения статуса "военнопленный" в России пленный включается в списки на обмен, по итогам которого Украина возвращает своего защитника или защитницу.
За свою деятельность движению "Наш выход" в России был присвоен статус "иноагент".
Когда состоится "прямая линия" с Путиным
Напомним, что "прямая линия" с российским диктатором Владимиром Путиным пройдет в пятницу, 19 декабря. Она с 2020 года представляет собой формат ответов на вопросы людей и сочетается с большой пресс-конференцией с пропагандистами.
Прием вопросов ведется через онлайн, по телефону, а также через SMS. Прокремлевские медиа утверждают, что более 2 миллионов обращений уже поступило на "прямую линию" с Путиным.
Примечательно, что на официальном сайте линии нет списка самых популярных вопросов Путину. Комментарии в соцсети отключены.
В этот раз впервые не будет прямых включений с мест "из-за отсутствия необходимости", утверждают в Кремле.
Российские пропагандисты традиционно говорят, что граждан якобы "больше всего интересуют социальные вопросы". Но в опросе российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр" говорится, что самым популярным стал вопрос, когда закончится против Украины.