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У Росії відкрили нову справу проти Навального

Новость на русском → Москва, Четвер 29 квітня 2021 12:23
У Росії відкрили нову справу проти Навального Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відкрили нову справу проти російського опозиціонера Олексія Навального. Його підозрюють у створенні некомерційної організації, що зазіхає на права громадян.

Про це повідомляє ТАСС.

Разом з ним підозрюваними проходять Леонід Волков і Іван Жданов.

"Щодо Олексія Навального порушили нову кримінальну справу - за статтею 239 КК РФ ("Створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян)", - повідомило видання.

Зазначимо, Навального відправили до в'язниці після того, як йому змінили умовний термін на реальний. Він повинен провести за ґратами 2 роки і 5 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Навального в тюрмі проблеми зі здоров'ям, він відчуває болі в спині і нозі. При цьому в управлінні ФСВП по Володимирській області заявляли, що лікарі оглядали опозиціонера 24 березня і оцінили його стан як задовільний.

Крім того, Сполучені Штати Америки вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації. Нові заходи вводять через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і Скрипалів у Солсбері.

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