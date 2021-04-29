У Росії відкрили нову справу проти Навального

У Росії відкрили нову справу проти російського опозиціонера Олексія Навального . Його підозрюють у створенні некомерційної організації, що зазіхає на права громадян.

"Щодо Олексія Навального порушили нову кримінальну справу - за статтею 239 КК РФ ("Створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян)", - повідомило видання.

Зазначимо, Навального відправили до в'язниці після того, як йому змінили умовний термін на реальний. Він повинен провести за ґратами 2 роки і 5 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Навального в тюрмі проблеми зі здоров'ям, він відчуває болі в спині і нозі. При цьому в управлінні ФСВП по Володимирській області заявляли, що лікарі оглядали опозиціонера 24 березня і оцінили його стан як задовільний.

Крім того, Сполучені Штати Америки вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації. Нові заходи вводять через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і Скрипалів у Солсбері.