Європарламент прийняв резолюцію щодо "Північного потоку-2" і відключення РФ від SWIFT
Європейський парламент підтримав резолюцію, яка стосується загострення відносин Росії з Україною та Чехією. Документ закликає заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" і відключити РФ від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Результати голосування опубліковані на сайті Європарламенту.
Повна назва резолюції - "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку".
Документ підтримали 548 євродепутатів, 113 утрималися, 25 - проти.
У резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія представляє зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.
Раніше РБК-Україна писало, що автори документа також зажадали відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії і запропонували заморозити європейські активи "олігархів, близьких до російської влади" і анулювати їх візи.
Нагадаємо, в Кремлі впевнені, що зможуть знайти альтернативу міжнародній системі передачі міжбанківських платежів SWIFT у разі обмежень.