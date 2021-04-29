Європарламент прийняв резолюцію щодо "Північного потоку-2" і відключення РФ від SWIFT

Європейський парламент підтримав резолюцію, яка стосується загострення відносин Росії з Україною та Чехією . Документ закликає заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" і відключити РФ від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Повна назва резолюції - "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку".

Документ підтримали 548 євродепутатів, 113 утрималися, 25 - проти.

У резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія представляє зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.