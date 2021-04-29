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Європарламент прийняв резолюцію щодо "Північного потоку-2" і відключення РФ від SWIFT

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 17:42
Європарламент прийняв резолюцію щодо "Північного потоку-2" і відключення РФ від SWIFT Фото: Європарламент підтримав резолюцію проти РФ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент підтримав резолюцію, яка стосується загострення відносин Росії з Україною та Чехією. Документ закликає заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" і відключити РФ від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Результати голосування опубліковані на сайті Європарламенту.

Повна назва резолюції - "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку".

Документ підтримали 548 євродепутатів, 113 утрималися, 25 - проти.

У резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія представляє зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.

Раніше РБК-Україна писало, що автори документа також зажадали відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії і запропонували заморозити європейські активи "олігархів, близьких до російської влади" і анулювати їх візи.

Нагадаємо, в Кремлі впевнені, що зможуть знайти альтернативу міжнародній системі передачі міжбанківських платежів SWIFT у разі обмежень.

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