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Окупанти поки не можуть почати наступ в зоні ООС, - Арестович

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 14:14
Окупанти поки не можуть почати наступ в зоні ООС, - Арестович Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська поки не можуть почати наступальні дії в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може почати наступальну операцію по оточенню нашого угруповання в зоні ООС. Поки він завдає тільки ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз на сьогоднішній день-обережно оптимістичний", - заявив Арестович.

При цьому він підкреслив, що в зоні ООС ще можуть бути важкі бої.

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