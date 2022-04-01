Окупанти поки не можуть почати наступ в зоні ООС, - Арестович

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська поки не можуть почати наступальні дії в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може почати наступальну операцію по оточенню нашого угруповання в зоні ООС. Поки він завдає тільки ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз на сьогоднішній день-обережно оптимістичний", - заявив Арестович.

При цьому він підкреслив, що в зоні ООС ще можуть бути важкі бої.