У поліції прокоментували ситуацію під ЦВК

Фото ситуація під ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ЦВК знаходяться близько півтора сотень громадян

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що ситуація біля будівлі ЦВК спокійна, станом на вечір біля Центрвиборчкому знаходяться близько півтора сотень громадян, проте вони не являють загрозу. Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, заборонених речей і предметів у громадян під ЦВК не виявлено.

"Близько півтора сотень громадян знаходяться під ЦВК. Вони не представляють загрозу. Заборонених речей і предметів у них виявлено не було", - повідомив Князєв.

Представниця "Опора" повідомила про порушення, які мали місце.

"Зафіксована нами видача бюлетенів без паспортів, зокрема, в місті Дніпро. Реагування Національної поліції було належним. Були зареєстровані ознаки контрольованого голосування в Києві", - повідомила вона.

Нагадаємо, неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії в Києві сьогодні, 31 березня, в день виборів президента України, зібралися близько 50 невідомих людей. При цьому на питання про те, з якою метою вони зібралися в зазначеному місці, відповідають, що вийшли на прогулянку.

За словами народного депутата від "Батьківщини" Олени Шкрум, частина людей під ЦВК приїхала на мітинг на підтримку кандидата на виборах президента України Юлії Тимошенко. За її словами, це хлопці з кількох громадських організацій.