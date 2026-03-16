ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Солнечно и тепло, но недолго: погода на сегодня и когда ждать осадки с похолоданием

07:00 16.03.2026 Пн
2 мин
Теплый и солнечный день перед сменой погоды
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 16 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 16 марта, в Украине еще сохранится теплая и солнечная погода. Однако уже завтра температура постепенно будет снижаться, а с середины недели ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Погода в Украине сегодня

По словам Диденко, эта неделя в Украине будет более свежей, ведь температура воздуха будет постепенно снижаться. В дневные часы она составит примерно +5...+10 градусов.

Впрочем, сегодня, 16 марта, еще сохранится более теплая погода. Днем температура воздуха составит +9...+13 градусов, а главной особенностью дня будет солнечная погода.

По данным Укргидрометцентра, сегодня по всей стране будет наблюдаться переменная облачность, но без осадков. Ветер будет преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 градусов, днем - +8...+13. На крайнем западе страны воздух может прогреться до +13...+18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также обойдется без осадков. Ожидается переменная облачность и восточный ветер 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью составит от +2 до -3 градусов, днем от +8 до +13. В самом Киеве ночью будет около нуля градусов, а днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Когда похолодает

По прогнозу Диденко, уже с17 марта температура начнет снижаться, и погода станет прохладнее.

Со среды, 18 марта, в Украине также появятся периодические осадки. При этом синоптик отмечает, что такое похолодание является типичным для марта.

Ранее синоптики Укргидрометцентра уже предоставляли климатический обзор марта и озвучили предварительный прогноз погоды на начало весны.

Эксперты напоминают, что календарные даты не всегда соответствуют приходу тепла, ведь выделяют три типа весны: календарную, астрономическую и метеорологическую.

Последнюю, к слову, уже официально зафиксировали в столице, где также подвели итоги продолжительности нынешнего зимнего периода.

Также эксперты объясняли, какая опасность во время оттепели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко