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YouTube заблокував два українські канали та акаунти "ЛДНР"

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П'ятниця 04 лютого 2022 14:23
YouTube заблокував два українські канали та акаунти "ЛДНР" Фото: YouTube заблокував два українські канали та акаунти "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг Youtube видалив канали "Перший незалежний" та UkrLive, які потрапили під санкції РНБО. Також були заблоковані й акаунти бойовиків.

Подробиці блокування українських каналів - в матеріалі РБК-Україна.

Канали "Перший незалежний" та UkrLive були заблоковані відеохостингом Youtube. Рада нацбезпеки та оборони України раніше ввела щодо них санкції.

Як відзначає відеохостинг, їх було заблоковано через "порушення правил спільноти Youtube". Водночас після їх видалення - з’явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів.

Також були заблоковані й канали, що пов’язані із бойовиками "ЛДНР". Йдеться про:

  • луганський інформаційний центр;
  • державну телекомпанію "ЛНР";
  • міністерство інформації "ДНР";
  • народну міліцію "ДНР";
  • народну міліцію "ЛНР".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про оновлення від Youtube. Платформа змінила роботу плеєрів у мобільних додатках для iOS та Android.

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